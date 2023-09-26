Mash: причиной посадки самолета в поле стала ошибка пилотов

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в результате ошибки пилотов, пишет Mash со ссылкой на предварительные отчеты Росавиации после расшифровки черных ящиков.
По версии исследователей, капитан лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет летит с выпущенными шасси, из‑за этого топливо сгорело слишком быстро.
У лайнера отказала «зелёная» гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске, считают специалисты. Пилоты решили уйти на второй круг и при манёвре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако стойки остались на месте, продолжается пост.
Семёнов и Белов этого не заметили, потому что ориентировались на положение крана, говорится в отчете, и поэтому рассчитали расход топлива без учёта дополнительной нагрузки. Когда пилоты взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но долететь им не удалось, и они были вынуждены приземлиться в поле.
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. Пилоты пожаловались на нерабочую гидравлическую систему, с помощью которой происходит управление самолетом, в том числе рулем и закрылками.
По оценке авиакомпании, в результате жесткой посадки лайнер не получил серьезных повреждений и в скором времени вернется к полетам. Однако пока ему придется провести несколько месяцев на прежнем месте.