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Mash: причиной посадки самолета в поле стала ошибка пилотов

Максим Саблин
Сегодня в 21:32

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в результате ошибки пилотов, пишет Mash со ссылкой на предварительные отчеты Росавиации после расшифровки черных ящиков.

По версии исследователей, капитан лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет летит с выпущенными шасси, из‑за этого топливо сгорело слишком быстро.

У лайнера отказала «зелёная» гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске, считают специалисты. Пилоты решили уйти на второй круг и при манёвре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако стойки остались на месте, продолжается пост.

Семёнов и Белов этого не заметили, потому что ориентировались на положение крана, говорится в отчете, и поэтому рассчитали расход топлива без учёта дополнительной нагрузки. Когда пилоты взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но долететь им не удалось, и они были вынуждены приземлиться в поле.

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. Пилоты пожаловались на нерабочую гидравлическую систему, с помощью которой происходит управление самолетом, в том числе рулем и закрылками.

По оценке авиакомпании, в результате жесткой посадки лайнер не получил серьезных повреждений и в скором времени вернется к полетам. Однако пока ему придется провести несколько месяцев на прежнем месте.

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Уральские авиалинииРосавиация
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Сергей БеловЭдуард Семенов
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