Mash: причиной посадки самолета в поле стала ошибка пилотов

Семёнов и Белов этого не заметили, потому что ориентировались на положение крана, говорится в отчете, и поэтому рассчитали расход топлива без учёта дополнительной нагрузки. Когда пилоты взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но долететь им не удалось, и они были вынуждены приземлиться в поле.