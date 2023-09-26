Журналиста Сафронова перевели в туберкулезную больницу, хотя у него нет проблем со здоровьем

«Это непонятная история. Он сначала был в транзитно-пересыльном пункте, оттуда его отправили в КТБ-1, хотя обещали отправить в Норильск. Абсолютно нет никаких предположений, куда его дальше повезут. Более того, сотрудники [медицинского] учреждения тоже не совсем понимают, что он там делает», — рассказал адвокат.