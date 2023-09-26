Журналиста Сафронова перевели в туберкулезную больницу, хотя у него нет проблем со здоровьем

Адвокат Ивана Сафронова подтвердил РБК, что журналиста перевели в туберкулезную больницу Красноярска, хотя тот «абсолютно здоров».
«Это непонятная история. Он сначала был в транзитно-пересыльном пункте, оттуда его отправили в КТБ-1, хотя обещали отправить в Норильск. Абсолютно нет никаких предположений, куда его дальше повезут. Более того, сотрудники [медицинского] учреждения тоже не совсем понимают, что он там делает», — рассказал адвокат.
О переводе Сафронова рассказала его группа поддержки в Telegram-канале «СвободуСафронову!». Как пишут соратники журналиста, 12 сентября его вывезли из исправительной колонии № 7 и сообщили, что дальше направят в колонию в Норильске. Однако вместо этого осужденный был отправлен в больницу, где находится уже порядка двух недель.
Семья Сафронова прилетела к нему на свидание в ИК-7, однако во встрече им отказали, так как Иван «поставлен на этап», но куда его отправили, говорить не стали.
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима в сентябре 2022 года. Его признали виновным по статье 275 УК РФ о госизмене.
По данным ФСБ, Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей данные, составляющие гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.
В окончательном обвинении экс-журналисту вменили еще один эпизод — передачу информации о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину в обмен на срок в 12 лет, но он отказался.
Сафронов отрицает вину. Его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).