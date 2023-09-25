В ходе судебных разбирательств адвокат Джонни Деппа распыляла духи актера, чтобы позлить Эмбер Херд

Адвокат Камилла Васкес во время судебных разбирательств по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд распыляла духи актера в женском туалете, чтобы вывести из равновесия его оппонентку по процессу. Об этом в своих соцсетях рассказал адвокат Джонатан Крамер.
По словам Крамера, об этом кейсе Васкес рассказала на ежегодной конференции Калифорнийской ассоциации юристов. Одеколон Деппа адвокат каждое утро распыляла в туалете, которым пользовалась Херд.
«Камилла Васкес заявила, что во время судебного процесса по делу Деппа против Херда, возможно… и она подчеркнула, что „может“… велась своего рода психологическая война», — пишет Крамер.
Он отмечает, что обсуждение случаев из карьеры Васкес было «свежим и честным» и должно вдохновить женщин, которые только начинают свой адвокатский путь.
Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.
В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.
После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросилиотказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой «культуры отмены».
Актер обратился уже в американский суд. По итогам нового процесса Херд должна заплатить бывшему мужу 15 млн долларов за то, что распространяла ложную информацию о насилии, а Депп должен выплатить экс-жене 2 млн.