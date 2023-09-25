В ходе судебных разбирательств адвокат Джонни Деппа распыляла духи актера, чтобы позлить Эмбер Херд

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.