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Сериал «Офис» получит австралийский ремейк. Главную роль впервые исполнит женщина

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:11

В Австралии начались съемки новой версии комедийного сериала «Офис». Об этом сообщает Variety.

Новым Дэвидом Брентом (персонаж оригинального сериала) и Майклом Скоттом (персонаж американского ремейка) станет Ханна Ховард. Ее сыграет юмористка Фелисити Уорд — это будет первая женщина-руководительница офиса в истории адаптаций сериала.

Действие ремейка развернется в постковидный период. По сюжету Ховард получает от головного офиса известие, что ее филиал закрывается, а сотрудникам придется работать на дому. Чтобы сохранить офис, она начинает давать обещания, которые не сможет выполнить, и затевает интриги, чтобы сохранить атмосферу в коллективе.

Помимо Уорд, в «Офисе. Австралия» снимаются Эдит Пур («Власть пса»), Стин Раскопулос («Прямо герцогиня!»), Шари Себбенс («Тор: Любовь и гром»), Джонатан Бруг («Реальные упыри»), Паллави Шарда («Лев»), Сьюзан Лин Ян («Двенадцать») и другие.

«Я очень взволнован тем, что в Австралии переделывают мое маленькое шоу. За 20 лет офисная политика немного изменилась, так что не терпится посмотреть, как будет ориентироваться современный Дэвид Брент», — сказал Рики Джервис, исполнитель главной роли и соавтор оригинального «Офиса».

Австралийская адаптация «Офиса» станет 13-й по счету. Ремейки также были сделаны в Канаде, Чили, Франции, Израиле и других странах.

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Фелисити УордМайкл СкоттДжонатан БругРики Джервис
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