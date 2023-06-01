Сериал «Офис» получит австралийский ремейк. Главную роль впервые исполнит женщина

Новым Дэвидом Брентом (персонаж оригинального сериала) и Майклом Скоттом (персонаж американского ремейка) станет Ханна Ховард. Ее сыграет юмористка Фелисити Уорд — это будет первая женщина-руководительница офиса в истории адаптаций сериала.
Действие ремейка развернется в постковидный период. По сюжету Ховард получает от головного офиса известие, что ее филиал закрывается, а сотрудникам придется работать на дому. Чтобы сохранить офис, она начинает давать обещания, которые не сможет выполнить, и затевает интриги, чтобы сохранить атмосферу в коллективе.
Помимо Уорд, в «Офисе. Австралия» снимаются Эдит Пур («Власть пса»), Стин Раскопулос («Прямо герцогиня!»), Шари Себбенс («Тор: Любовь и гром»), Джонатан Бруг («Реальные упыри»), Паллави Шарда («Лев»), Сьюзан Лин Ян («Двенадцать») и другие.
«Я очень взволнован тем, что в Австралии переделывают мое маленькое шоу. За 20 лет офисная политика немного изменилась, так что не терпится посмотреть, как будет ориентироваться современный Дэвид Брент», — сказал Рики Джервис, исполнитель главной роли и соавтор оригинального «Офиса».
Австралийская адаптация «Офиса» станет 13-й по счету. Ремейки также были сделаны в Канаде, Чили, Франции, Израиле и других странах.