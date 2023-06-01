Сериал «Офис» получит австралийский ремейк. Главную роль впервые исполнит женщина

Действие ремейка развернется в постковидный период. По сюжету Ховард получает от головного офиса известие, что ее филиал закрывается, а сотрудникам придется работать на дому. Чтобы сохранить офис, она начинает давать обещания, которые не сможет выполнить, и затевает интриги, чтобы сохранить атмосферу в коллективе.