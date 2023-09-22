Эд Ширан выступил на кухне Кортни Кокс с песней «American Town». Она посвящена сериалу «Друзья»

Эд Ширан сыграл новую песню «American Town» для своей давней приятельницы Кортни Кокс на ее кухне. Сингл войдет в альбом «Autumn Variations», релиз которого запланирован на 29 сентября.
«Кортни, я написал песню, вдохновленную сериалом „Друзья“, в котором ты снималась, и я собираюсь сыграть ее тебе, если ты не против», — сказал Ширан.
В песне рассказывается об англичанке в американском городе, упоминаются «Друзья», а также описывается момент, как герои едят китайскую еду навынос. Когда актриса уточнила, действительно ли этот трек про сериал, Ширан ответил: «Ну да, потому что вы едите китайскую еду в маленьких белых коробочках».
Недавно музыкант рассказал, что записал альтернативную концертную версию «Autumn Variations». Каждую песню он исполнил в гостиной одного из поклонников.