Эд Ширан выступил на кухне Кортни Кокс с песней «American Town». Она посвящена сериалу «Друзья»

В песне рассказывается об англичанке в американском городе, упоминаются «Друзья», а также описывается момент, как герои едят китайскую еду навынос. Когда актриса уточнила, действительно ли этот трек про сериал, Ширан ответил: «Ну да, потому что вы едите китайскую еду в маленьких белых коробочках».