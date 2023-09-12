Эд Ширан ворвался на свадьбу незнакомцев и стал их свидетелем

Британский поп-певец Эд Ширан пришел с гитарой на свадьбу к незнакомцам в Лас-Вегасе и исполнил свой новый трек. Видео с места событий он показал в своем инстаграме*.
Ширан ворвался на церемонию вместе с бэк-вокалистами. Виновники торжества, которых, по данным Fox 5 Vegas, зовут Джордан и Картер Линденфилд, держались в этот момент за руки и вот-вот собирались сказать заветное да.
Под гитару певец исполнил еще не вышедший трек «Magical» (он войдет в альбом «Autumn Variations», релиз которого запланирован на 29 сентября). «Вот каково это — быть влюбленным. Это волшебно», — спел Ширан.
Затем пара все-таки завершила церемонию и отправилась подписывать свидетельство о браке. Эд Ширан тоже оставил в нем свой автограф — как свидетель. А потом они втроем сделали радостное фото с документом.
Под своим постом в запрещенной соцсети Эд Ширан написал: «Сорвал свадьбу, и это волшебно». Свежеиспеченная миссис Линденфилд в комментариях оставила ответ: «Большое спасибо за самый волшебный день в нашей жизни, мы никогда это не забудем».
Как отмечает Billboard, эта милая история произошла после того, как Эд Ширан был вынужден отложить свой концерт в Лас-Вегасе на стадионе Allegiant из‑за сильной жары. Судя по всему, уже готовый к выступлению артист все-таки нашел свою публику.
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