Эд Ширан ворвался на свадьбу незнакомцев и стал их свидетелем

Под своим постом в запрещенной соцсети Эд Ширан написал: «Сорвал свадьбу, и это волшебно». Свежеиспеченная миссис Линденфилд в комментариях оставила ответ: «Большое спасибо за самый волшебный день в нашей жизни, мы никогда это не забудем».