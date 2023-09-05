«Наконец достойный двойник»: в сети умиляются пушистой точной копии певца Эда Ширана

Недавно ролик перепостил инстаграм*-аккаунт Cat Doing Things, где публикуют забавные кадры с котами. Видео с «пушистым Эд Шираном» за неделю посмотрели уже более 12,3 миллиона раз: зрители умиляются рыжику и надеются, что его назвали в честь певца: это тот самый случай, когда даже не нужно долго думать над прозвищем. «Очевидно, вам придется петь для него всю оставшуюся жизнь. Таковы правила», — обращаются к хозяйке котенка в комментарии, который набрал более 40 тысяч лайков. «Девушка показала фото Эда Ширана и думала, что мы не заметим», — пишут под роликом, подчеркивая удивительное сходство. Пользователи соцсети добавляют, что у музыканта наконец появился достойный двойник и что при взгляде на котенка у них в голове автоматически заиграли песни Ширана.