Мама Ангуса Клауда поделилась записью прослушивания сына для кастинга «Эйфории»

«Лично я испытывал любовь. И теперь я пытаюсь сберечь свои чувства, я не хочу впутываться в это, потому что это тяжело. Но ты должен принимать и хорошее, и плохое. Я осознал, что, хотя я пытаюсь оставаться отстраненным и дистанцироваться от своих чувств, но невозможно остановить любовь», — добавляет актер.