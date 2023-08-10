Мама Ангуса Клауда поделилась записью прослушивания сына для кастинга «Эйфории»

Мама актера Ангуса Клауда, который скончался 31 июля в возрасте 25 лет, опубликовала в фейсбуке* ссылку на видео прослушивания сына, записанное для участия в кастинге сериала «Эйфория».
На кастинг-платформе можно увидеть шестиминутный ролик, в котором Клауд рассказывает о себе. В частности, он называет себя «веселым» и «оживленным», «поддерживающим любую спонтанную активность».
В ролике Ангус делится своими музыкальными вкусами и признается, что больше всего любит музыку своих друзей, например, рэпера Slim Luciano. Также актер рассказывает историю, как с приятелем залез в вольер с кенгуру в зоопарке.
Кроме того, Клауд рассуждает в видео о дружбе. «У тебя могут быть друзья, которые делают что‑то, что тебе не нравится. Но ты просто должен принять это. Вот что такое любовь», — говорит Ангус.
Актер отмечает, что лучшая часть его жизнь — это «свобода и любовь, которую ты можешь получать и отдавать». «Это благословение — просто быть живым. Это и есть лучшая часть жизни», — заявляет он.
Когда интервьюер задает Клауду вопрос, какова же худшая сторона его жизни, он затрудняется ответить. «Здесь все хорошо. Не на что пожаловаться», — поясняет, улыбаясь, артист.
Также Ангус в ролике размышляет, что бы он хотел сделать в жизни, признается, что скорее предпочел бы быть богатым, нежели знаменитым, и заявляет, что верит в настоящую любовь.
«Лично я испытывал любовь. И теперь я пытаюсь сберечь свои чувства, я не хочу впутываться в это, потому что это тяжело. Но ты должен принимать и хорошее, и плохое. Я осознал, что, хотя я пытаюсь оставаться отстраненным и дистанцироваться от своих чувств, но невозможно остановить любовь», — добавляет актер.
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