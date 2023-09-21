ТАСС: Google задолжал почти 1 тыс. российских компаний

В июне 2022 года стало известно, что ООО «Гугл» подал заявление о своем банкротстве. 22 июля в российском подразделении Google рассказали, что его долговые обязательства превышают 19 млрд рублей, а активы по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 млрд рублей, еще 1,2 млрд арестованы. В сентябре прошлого года арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление «Гугл» о банкротстве и ввел процедуру наблюдения.