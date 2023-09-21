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ТАСС: Google задолжал почти 1 тыс. российских компаний

Виктория Шанина
Сегодня в 10:18

Около 970 российских компаний и индивидуальных предпринимателей добиваются выплаты долгов от представительства Google в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

По состоянию на 22 августа общая сумма задолженности Google составила более 20,1 млрд рублей. Новых заявлений против компании с того момента не подавалось.

В числе компаний, которые требуют денег, оказались VK, «1С-Битрикс», онлайн-школа Skillfactory, «ВТБ Лизинг», «Вымпелком» (владеет брендом «Билайн»), СКБ «Контур» и многие другие.

Большая часть исков против Google связана с неоказанием услуг по размещению рекламы. Маркетинговые кампании были прекращены после того, как корпорация подала заявление о банкротстве в России.

В июне 2022 года стало известно, что ООО «Гугл» подал заявление о своем банкротстве. 22 июля в российском подразделении Google рассказали, что его долговые обязательства превышают 19 млрд рублей, а активы по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 млрд рублей, еще 1,2 млрд арестованы. В сентябре прошлого года арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление «Гугл» о банкротстве и ввел процедуру наблюдения.

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GoogleВТБ ЛизингВымпелком
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