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10:19
Суд начал процедуру банкротства российского отделения Google
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:14

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ООО «Гугл», российского отделения Google, о банкротстве и ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание заняло не более нескольких минут. Юристы «Гугл» подтвердили требование о признании банкротства.

Наблюдение будет длиться шесть месяцев. За это время будет проанализировано финансовое состояние компании и ее активов, а также составлен реестр требований кредиторов.

17 июня стало известно, что «Гугл» подал заявление о своем банкротстве. 22 июля в российском подразделении Google рассказали, что его долговые обязательства превышают 19 млрд рублей, а активы по бухгалтерским документам оцениваются в 3,5 млрд рублей, еще 1,2 млрд арестованы.

Cреди кредиторов российской «дочки» есть компании, работники и налоговая служба. ООО «Гугл» не может расплатиться с ними из‑за ареста девяти своих счетов.

18 июля суд оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей — это второй для российского подразделения оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации и самый большой штраф, который получала ИТ-компания в России.

24 декабря 2021 года на «дочку» Google был наложен первый оборотный штраф — суд взыскал с нее 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

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