Российская «дочка» Google подала иск о банкротстве

Российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В сообщении, которое компания разместила в мае на Федресурсе, отмечаются причины банкротства. «Гугл» не может исполнять денежные обязательства, выплачивать зарплаты и пособия, а также обязательные платежи в установленный срок.

В декабре 2021 года суд в Москве наложил на «Гугл» оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.

В мае приставы завели в отношении компании дело о принудительном взыскании штрафа. В конце того же месяца информация о задолженности пропала из базы данных Федеральной службы судебных приставов — это значит, что компания полностью оплатила штраф.

Имущество и активы российского подразделения Google на сумму 3,5 млрд рублей были арестованы по искам от ряда российских телеканалов. Их подавали из‑за блокировок на ютьюбе каналов «Москвы 24», НТВ, «Звезды», «Телеканала 360», RT и других.