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Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:08

Российские миротворцы погибли на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Минобороны России.

20 сентября автомобиль с военнослужащими России подвергся обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста миротворческого контингента около Джанятага. Военные погибли.

Ведомство не уточняет, сколько миротворцев скончалось в результате обстрела. «На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — отметили в министерстве.

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Власти страны объявили о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера».

Они пообещали вести огонь только по военным целям. По словам азербайджанской стороны, командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о начале боевых действий.

Примерно за сутки было достигнуто соглашение о прекращении огня, как утверждается, при посредничестве российских миротворцев. Тогда же стало известно, что из региона выведут оставшиеся подразделения ВС Армении, армию обороны Нагорного Карабаха полностью разоружат, а тяжелую технику утилизируют.

Президент Азербайджана заявил о достижении всех целей операции в Карабахе и восстановлении своего суверенитета. Он отметил, что армия его страны «пошла бы до конца, если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие».

Тем временем в Ереване второй день подряд проходят акции протеста. Участники требуют, чтобы правительство вмешалось в конфликт в Нагорном Карабахе и оказало помощь проживающим там этническим армянам.

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Минобороны России
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