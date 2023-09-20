Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

20 сентября автомобиль с военнослужащими России подвергся обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста миротворческого контингента около Джанятага. Военные погибли.
Ведомство не уточняет, сколько миротворцев скончалось в результате обстрела. «На месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — отметили в министерстве.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Власти страны объявили о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера».
Они пообещали вести огонь только по военным целям. По словам азербайджанской стороны, командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о начале боевых действий.
Примерно за сутки было достигнуто соглашение о прекращении огня, как утверждается, при посредничестве российских миротворцев. Тогда же стало известно, что из региона выведут оставшиеся подразделения ВС Армении, армию обороны Нагорного Карабаха полностью разоружат, а тяжелую технику утилизируют.
Президент Азербайджана заявил о достижении всех целей операции в Карабахе и восстановлении своего суверенитета. Он отметил, что армия его страны «пошла бы до конца, если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие».
Тем временем в Ереване второй день подряд проходят акции протеста. Участники требуют, чтобы правительство вмешалось в конфликт в Нагорном Карабахе и оказало помощь проживающим там этническим армянам.