Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Аппарат президента непризнанной республики Арцах заявил о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13.00 20 сентября, пишет портал «Новости Армении» со ссылкой на Инфоцентр Арцаха. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию. Отмечается, что договоренность об этом была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
Согласно сообщению, из региона будут выведены оставшиеся подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Армении, а армия обороны Нагорного Карабаха будет полностью разоружена. Также с территории республики будут полностью выведены тяжелая техника и вооружения, их утилизируют.
21 сентября представители местного армянского населения и центральных властей Азербайджанской Республики проведут встречу в городе Евлах, где обсудят вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках конституции Азербайджана.
Накануне Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Уполномоченный по правам человека Армении Анаит Манасян заявила, что число погибших в Нагорном Карабахе достигло 32, свыше 200 получили различные ранения, пишет РБК. По ее словам, среди жертв 7 человек — мирные жители.