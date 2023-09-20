Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Аппарат президента непризнанной республики Арцах заявил о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13.00 20 сентября, пишет портал «Новости Армении» со ссылкой на Инфоцентр Арцаха. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию. Отмечается, что договоренность об этом была достигнута при посредничестве российских миротворцев.