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Николас Кейдж охотится на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:00

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер вестерна «В поисках зверя» («Butcher’s Crossing»), главную роль в котором сыграл обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж.

Актер исполнил роль таинственного охотника на бизонов по имени Миллер, к которому присоединяется бывший студент Гарварда Уилл Эндрюс. Молодой человек стремится к приключениям на Диком Западе, но не знает, что поджидает его в пути.

«Их команда должна пережить трудное путешествие, в котором суровые стихии испытывают решимость любого, доводя рассудок искателей приключений до предела», — утверждает синопсис.

Режиссером картины выступил Гейб Польски, известный по картинам «Красная армия» и «Красные пингвины». В актерский состав вошли Фред Хечингер, Ксандер Беркли, Рэйчел Келли, Джереми Бобб и Пол Рачи.

В основу ленту лег роман американского писателя Джона Эдварда Уильямса. Премьера вестерна состоялась на кинофестивале в Торонто. В кинопрокат «В поисках зверя» выйдет 20 октября.

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Гарвардский университет
люди
Николас КейджКсандер БерклиДжереми Бобб
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