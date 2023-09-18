Николас Кейдж охотится на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя»

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер вестерна «В поисках зверя» («Butcher’s Crossing»), главную роль в котором сыграл обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж.
Актер исполнил роль таинственного охотника на бизонов по имени Миллер, к которому присоединяется бывший студент Гарварда Уилл Эндрюс. Молодой человек стремится к приключениям на Диком Западе, но не знает, что поджидает его в пути.
«Их команда должна пережить трудное путешествие, в котором суровые стихии испытывают решимость любого, доводя рассудок искателей приключений до предела», — утверждает синопсис.
Режиссером картины выступил Гейб Польски, известный по картинам «Красная армия» и «Красные пингвины». В актерский состав вошли Фред Хечингер, Ксандер Беркли, Рэйчел Келли, Джереми Бобб и Пол Рачи.
В основу ленту лег роман американского писателя Джона Эдварда Уильямса. Премьера вестерна состоялась на кинофестивале в Торонто. В кинопрокат «В поисках зверя» выйдет 20 октября.