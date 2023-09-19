Монстры, абсурд и старшая сестра Морти в опенинге нового сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал опенинг (или открывающие титры) седьмого сезона «Рика и Морти». И напомнил, что премьера состоится уже 15 октября.
Благодаря ролику мы убедились, что в продолжении шоу будет три главных героя, а мультсериал не сбавляет градус абсурдности и насыщенности сюжета.
Помимо главных героев из названия сериала, в продолжении шоу в центре сюжета окажется также Саммер Смит — старшая сестра Морти и, соответственно, тоже внучка Рика. Путешествовать по разным эпохам и безумным локациям, а также попадать в нелепые ситуации, персонажи будут уже втроем
Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым для проекта, в создании которого не участвует Джастин Ройланд — актер дубляжа, который озвучивал Рика и Морти. Adult Swim и Hulu разорвали с Ройландом сотрудничество из‑за обвинений в домашнем насилии, несмотря на то что они были сняты из‑за отсутствия доказательств. На Comic-Con команда проекта заявляла, что для замены голоса Ройланда будут использованы звуковые эффекты.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.