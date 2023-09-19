Монстры, абсурд и старшая сестра Морти в опенинге нового сезона «Рика и Морти»

Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым для проекта, в создании которого не участвует Джастин Ройланд — актер дубляжа, который озвучивал Рика и Морти. Adult Swim и Hulu разорвали с Ройландом сотрудничество из‑за обвинений в домашнем насилии, несмотря на то что они были сняты из‑за отсутствия доказательств. На Comic-Con команда проекта заявляла, что для замены голоса Ройланда будут использованы звуковые эффекты.