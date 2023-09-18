Пиратская «Барби» возглавила российский прокат со 120 млн рублей

БК отмечает, что сумма может быть и больше, потому что далеко не все сеансы с пиратскими показами фильма можно посчитать. Тем временем «Барби» уже стала самой кассовой картиной в 2023 году. К 3 сентября фильм Греты Гервиг заработал 1,36 млрд долларов.