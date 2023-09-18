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Пиратская «Барби» возглавила российский прокат со 120 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:55

Неофициальный релиз «Барби» стал лучшим проектом уик-энда в российском прокате, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». По его данным, фильм заработал свыше 120 млн рублей.

БК отмечает, что сумма может быть и больше, потому что далеко не все сеансы с пиратскими показами фильма можно посчитать. Тем временем «Барби» уже стала самой кассовой картиной в 2023 году. К 3 сентября фильм Греты Гервиг заработал 1,36 млрд долларов.

Официальный российский прокат возглавила мелодрама «После. Навсегда» с 85 млн рублей, а после нее идет триллер «Искусство по понятиям» с Сэмюэлем Л.Джексоном и Умой Турман, заработавший за первый уик-энд 19 млн.

Старт ниже ожиданий показала картина «Звук свободы». «Афиша Daily» рассказывала об этом проекте и делилась неожиданной теорией его успеха в США.

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Ума ТурманГрета Гервиг
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