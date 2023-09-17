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«Разминка перед шоу»: Роман Костомаров показал, как чеканит мяч ножными протезами

Максим Саблин
Сегодня в 15:09

Фигурист Роман Костомаров выложил ролик, на котором чеканит футбольный мяч протезами на ногах. Видео появилось в его телеграм-канале.

«Разминка перед шоу», — подписал ролик Костомаров.

В интервью шоу НТВ «Секрет на миллион» Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть свои личные видео и старые ролики с соревнований: «Мне тяжело видеть себя на коньках, смотреть фото или видео. Слезы на глаза наворачиваются. Видишь, насколько совершенен человеческий организм и насколько он стал несовершенным в моей ситуации. Ног нет — еще ладно, можно справиться. Самое ужасное, что нет рук… Все твои движения, весь быт был построен на этом. Я набил татуировку на плече „Смерть — это часть жизни“, потому что это действительно так, и я с этим столкнулся»

В августе олимпийский чемпион впервые вышел на лед. Его появление завершило шоу Ильи Авербуха и выступление супруги Оксаны Домниной. Возвращение после тяжелой болезни и множественных операций заняло у него 175 дней.

В январе этого года Костомаров попал в реанимацию из‑за пневмонии. Его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.

Во время госпитализации врачам пришлось ампутировать обе стопы. Операция была вынужденной: спортсмен провел в коме слишком много времени, в его мягких тканях скопились пузырьки газа, и началось отмирание.

Еще через неделю СМИ рассказали об ампутации обеих кистей рук по той же причине. 10 дней спустя его состояние стабилизировалось.

В 2006 году Костомаров выиграл золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Вместе они также два раза одерживали победы на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы.

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Роман КостомаровИлья АвербухОксана Домнина
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