«Разминка перед шоу»: Роман Костомаров показал, как чеканит мяч ножными протезами

В интервью шоу НТВ «Секрет на миллион» Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть свои личные видео и старые ролики с соревнований: «Мне тяжело видеть себя на коньках, смотреть фото или видео. Слезы на глаза наворачиваются. Видишь, насколько совершенен человеческий организм и насколько он стал несовершенным в моей ситуации. Ног нет — еще ладно, можно справиться. Самое ужасное, что нет рук… Все твои движения, весь быт был построен на этом. Я набил татуировку на плече „Смерть — это часть жизни“, потому что это действительно так, и я с этим столкнулся»