«Разминка перед шоу»: Роман Костомаров показал, как чеканит мяч ножными протезами

Фигурист Роман Костомаров выложил ролик, на котором чеканит футбольный мяч протезами на ногах. Видео появилось в его телеграм-канале.
«Разминка перед шоу», — подписал ролик Костомаров.
В интервью шоу НТВ «Секрет на миллион» Костомаров рассказал, что ему тяжело смотреть свои личные видео и старые ролики с соревнований: «Мне тяжело видеть себя на коньках, смотреть фото или видео. Слезы на глаза наворачиваются. Видишь, насколько совершенен человеческий организм и насколько он стал несовершенным в моей ситуации. Ног нет — еще ладно, можно справиться. Самое ужасное, что нет рук… Все твои движения, весь быт был построен на этом. Я набил татуировку на плече „Смерть — это часть жизни“, потому что это действительно так, и я с этим столкнулся»
В августе олимпийский чемпион впервые вышел на лед. Его появление завершило шоу Ильи Авербуха и выступление супруги Оксаны Домниной. Возвращение после тяжелой болезни и множественных операций заняло у него 175 дней.
В январе этого года Костомаров попал в реанимацию из‑за пневмонии. Его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.
Во время госпитализации врачам пришлось ампутировать обе стопы. Операция была вынужденной: спортсмен провел в коме слишком много времени, в его мягких тканях скопились пузырьки газа, и началось отмирание.
Еще через неделю СМИ рассказали об ампутации обеих кистей рук по той же причине. 10 дней спустя его состояние стабилизировалось.
В 2006 году Костомаров выиграл золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Вместе они также два раза одерживали победы на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы.