Тима Бертона огорчило появление Супермена и Бэтмена из его фильмов во «Флэше»

Тим Бертон оказался недоволен камео Бэтмена и Супермена из своих фильмов в недавнем «Флэше». Об этом режиссер рассказал в интервью BFI.
Супергеройская картина Warner Bros. вышла на экраны этим летом, одним из ее персонажей стал Бэтмен, которого сыграл Майкл Китон. Актер уже исполнял эту роль в «Бэтмене» и «Бэтмен возвращается» в 1989 и 1992 годах соответственно, съемками которых руководил Бертон.
Также во «Флэше» есть камео Николаса Кейджа в роли Супермена. Голливудская звезда должна была появиться в костюме с красным плащом в «Супермен жив» в 1998 году, а Бертон мог сесть в режиссерское кресло. Однако проект так и не добрался до съемочной площадки.
Журналист BFI спросил у автора «Трупа невесты», жалеет ли он об отмене «Супермен жив» в 1998 году. К тому моменту Бертон провел в работе над образами и сценарием уже два года.
«Нет, я ни о чем не жалею. Я скажу так: когда ты так долго работаешь над проектом и он не выходит, это влияет на всю твою оставшуюся жизнь. Если ты чем‑то увлечен, каждый аспект этого становится отдельным неизвестным опытом, который еще никто не испытывал. И ощущение провала никогда не оставляет тебя», — делится впечатлениями режиссер.
«А потом из этого делают очередную ИИ-поделку, и, наверное, поэтому я больше не хочу работать со студией. Они заберут весь твой труд, Бэтмена, что угодно, отберут и сделают с этим все что захотят. Если ты однажды стал рабом Disney или Warner Bros., это обязательно произойдет. Поэтому последние годы я тихо бунтую против всего этого», — добавил постановщик.
На этой неделе Бертон выступил и против нейросетевых пародий на свои мультфильмы. Режиссер был разочарован рисунками диснеевских принцесс в стиле «Трупа невесты» и сказал, что почувствовал, будто часть его души украл робот.