Тима Бертона огорчило появление Супермена и Бэтмена из его фильмов во «Флэше»

«Нет, я ни о чем не жалею. Я скажу так: когда ты так долго работаешь над проектом и он не выходит, это влияет на всю твою оставшуюся жизнь. Если ты чем‑то увлечен, каждый аспект этого становится отдельным неизвестным опытом, который еще никто не испытывал. И ощущение провала никогда не оставляет тебя», — делится впечатлениями режиссер.