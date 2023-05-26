Николас Кейдж появится в «Флэше»

Режиссер «Флэша» Энди Мускетти рассказал в интервью Esquire Middle East, что в его картине появится Николас Кейдж. Мировой прокат фильма начнется с 16 июня.
Осторожно, дальше начинается спойлер к невышедшему фильму
Мускетти рассказал, что Кейдж сыграет Супермена в небольшой роли: «Ник был просто великолепен. Хотя роль была эпизодической, он окунулся в нее с головой. Я всю жизнь мечтал поработать с ним, и надеюсь, скоро наши пути пересекутся вновь. Он большой поклонник Супермена, настоящий фанатик комиксов».
Встреча Флэша и Супермена Кейджа должна случиться в сцене, где Барри Аллен путешествует сквозь мультивселенную и встречает альтернативные версии героев DC.
Николас Кейдж известный поклонник криптонского супергероя. Ещё в 2000-е актер приобрел самый первый выпуск Action Comics, в котором Супермен был представлен миру, в наилучшем состоянии, а в 2011-м продал за рекордные тогда 2,1 млн долларов.
В 1998 году Кейдж даже мог сыграть Кал-Эла в кино. Он был приглашен на роль в фильме «Superman Lives». В кресло режиссера должен был сесть Тим Бертон, а сценарий картины написал Кевин Смит.
«Этому персонажу в кино всё никак не могли добавить глубины. Я надеялся, что с Ником вы впервые сможете проследить за переменой парня [от Кларка Кента к Супермену]», — сетовал Бертон после отмены фильма в 1999 году.
«Это был скорее Супермен 1980-х годов с черными длинными волосами как у самурая. Я думал, что мы покажем героя совершенного иным, этаким эмо-суперменом, но у нас ничего не вышло», — недавно рассказал Кейдж, принимая награду от журнала Variety.
«Студия хотела, чтобы над фильмом работал Ренни Харлин. Я снимался в другой картине, и Харлин пришел ко мне прямо в трейлер пообщаться. Я подумал, что если делать этот фильм и мы хотим, чтобы он был хитом, всё нужно сделать по высшему разряду. Я сказал, что в кресле должен быть Тим Бертон. Позвонил Тиму и спросил: „Ты бы взялся за это?“. Не Тим выбрал меня, а я выбрал Тима, и тот согласился. Мне понравилось то, что он сделал с Майклом [Китоном] и Бэтменом, я был его большим поклонником», — вспомнил актер.
И хотя съемки так и не состоялись, в сети остался ролик с проб Кейджа в сине-красном трико.
Супермен не единственная роль, к которой Кейдж вернулся в этом году. Он также сыграет в продолжении «Оружейного барона» вместе с Биллом Скарсгордом, который станет его незаконнорожденным сыном и конкурентом в торговле смертью.