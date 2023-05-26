Николас Кейдж появится в «Флэше»

«Студия хотела, чтобы над фильмом работал Ренни Харлин. Я снимался в другой картине, и Харлин пришел ко мне прямо в трейлер пообщаться. Я подумал, что если делать этот фильм и мы хотим, чтобы он был хитом, всё нужно сделать по высшему разряду. Я сказал, что в кресле должен быть Тим Бертон. Позвонил Тиму и спросил: „Ты бы взялся за это?“. Не Тим выбрал меня, а я выбрал Тима, и тот согласился. Мне понравилось то, что он сделал с Майклом [Китоном] и Бэтменом, я был его большим поклонником», — вспомнил актер.