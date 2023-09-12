Тим Бертон против ИИ-пародий на свои мультфильмы: «Будто роботы забирают мою душу»

В нелюбви к нейросетевому творчеству Бертон не одинок. Этим летом раздражение от работ в стиле своих картин высказал Уэс Андерсон. «Если кто‑то присылает мне что‑то подобное, я сразу же стираю это и говорю: „Пожалуйста, извините, не присылайте мне ролики, в которых люди мне подражают“. Потому что я не хочу смотреть на это и думать: „Неужели я этим занимаюсь? Разве это я хочу делать?“ Я не хочу, чтобы посторонние думали за меня, потому что, видит Бог, я могу начать их копировать», — сказал Андерсон в интервью лондонской газете The Times of London.