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Тим Бертон против ИИ-пародий на свои мультфильмы: «Будто роботы забирают мою душу»

Максим Саблин
Сегодня в 15:50

Режиссера Тима Бертона возмутили нейросетевые пародии на его мультфильмы. В интервью The Independent создатель «Трупа невесты» и «Больших глаз» попросил фанатов больше не присылать работы из Midjourney, похожие на его творчество.

Недовольство мастера вызвала опубликованная изданием BuzzFeed подборка диснеевских персонажей в стиле «Трупа невесты». Хотя материал стал виральным, самого режиссера ужаснула апроприация его творчества.

«Кто‑то заставил искусственный интеллект сделать мои версии диснеевских героинь. У меня даже нет слов, чтобы описать мои чувства. Знаете, в разных культурах просят не фотографировать, потому что изображение забирает душу. Вот так и эти картинки высосали что‑то из меня», — поделился впечатлениями Бертон.

«[Она] вытягивает что‑то из вашей души или психики. Это очень беспокоит, особенно если изображение сильно связано с вами. Будто робот забирает вашу человечность, вашу душу», — добавил режиссер.

Эльза

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Рапунцель

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Белоснежка

3 из 16

Красавица и чудовище

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Ариэль

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Моана

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Принцесса и лягушка

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Мерида

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Аладдин

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Покахонтас

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Спящая красавица

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Золушка

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Мулан

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Король-лев

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Питер Пен

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Геркулес

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В нелюбви к нейросетевому творчеству Бертон не одинок. Этим летом раздражение от работ в стиле своих картин высказал Уэс Андерсон. «Если кто‑то присылает мне что‑то подобное, я сразу же стираю это и говорю: „Пожалуйста, извините, не присылайте мне ролики, в которых люди мне подражают“. Потому что я не хочу смотреть на это и думать: „Неужели я этим занимаюсь? Разве это я хочу делать?“ Я не хочу, чтобы посторонние думали за меня, потому что, видит Бог, я могу начать их копировать», — сказал Андерсон в интервью лондонской газете The Times of London.

В настоящее время Бертон проводит пресс-конференции в поддержку новой художественной выставки своих работ, которая откроется в Национальном музее кино в Турине в октябре. Производство его последнего полнометражного фильма, долгожданного «Битлджуса-2», приостановлено на фоне забастовок Гильдий актеров и сценаристов.

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