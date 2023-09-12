Тим Бертон против ИИ-пародий на свои мультфильмы: «Будто роботы забирают мою душу»

Режиссера Тима Бертона возмутили нейросетевые пародии на его мультфильмы. В интервью The Independent создатель «Трупа невесты» и «Больших глаз» попросил фанатов больше не присылать работы из Midjourney, похожие на его творчество.
Недовольство мастера вызвала опубликованная изданием BuzzFeed подборка диснеевских персонажей в стиле «Трупа невесты». Хотя материал стал виральным, самого режиссера ужаснула апроприация его творчества.
«Кто‑то заставил искусственный интеллект сделать мои версии диснеевских героинь. У меня даже нет слов, чтобы описать мои чувства. Знаете, в разных культурах просят не фотографировать, потому что изображение забирает душу. Вот так и эти картинки высосали что‑то из меня», — поделился впечатлениями Бертон.
«[Она] вытягивает что‑то из вашей души или психики. Это очень беспокоит, особенно если изображение сильно связано с вами. Будто робот забирает вашу человечность, вашу душу», — добавил режиссер.
Эльза
Рапунцель
Белоснежка
Красавица и чудовище
Ариэль
Моана
Принцесса и лягушка
Мерида
Аладдин
Покахонтас
Спящая красавица
Золушка
Мулан
Король-лев
Питер Пен
Геркулес
В нелюбви к нейросетевому творчеству Бертон не одинок. Этим летом раздражение от работ в стиле своих картин высказал Уэс Андерсон. «Если кто‑то присылает мне что‑то подобное, я сразу же стираю это и говорю: „Пожалуйста, извините, не присылайте мне ролики, в которых люди мне подражают“. Потому что я не хочу смотреть на это и думать: „Неужели я этим занимаюсь? Разве это я хочу делать?“ Я не хочу, чтобы посторонние думали за меня, потому что, видит Бог, я могу начать их копировать», — сказал Андерсон в интервью лондонской газете The Times of London.
В настоящее время Бертон проводит пресс-конференции в поддержку новой художественной выставки своих работ, которая откроется в Национальном музее кино в Турине в октябре. Производство его последнего полнометражного фильма, долгожданного «Битлджуса-2», приостановлено на фоне забастовок Гильдий актеров и сценаристов.