Сергей Шнуров извинился за отмену московского концерта. Но не объяснил причин

Сергей Шнуров принес зрителям извинения за отмену концерта, который должен был пройти 16 сентября в «Лужниках». Причин его отмены он не уточнил. Заявлением артиста поделился РБК.
По словам Шнурова, пока «Ленинград» не получил оригинал уведомления об отмене, но «судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться». Фронтмен группы отметил, что примет все доступные меры, чтобы организатор вернул деньги за билеты.
Если компания «Артлайф» не сделает этого «в разумный срок», музыкант пообещал подать иск с «одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения», которую организатор уже перевел.
«Если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта „Артлайф“, я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей», — добавил Шнуров.
Об отмене московского концерта «Ленинграда», который должен был стать первым крупным выступлением группы за год, стало известно накануне. Причины отмены не сообщались, говорилось лишь, что они не зависят от организатора.
В сентябре прошлого года Шнуров говорил, что «Ленинграду» запретили выступать в Петербурге из‑за его пикировки с губернатором Александром Бегловым. Власти города отвечали, что никаких запросов на выступление от группы не получали.