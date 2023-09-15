Сергей Шнуров извинился за отмену московского концерта. Но не объяснил причин

«Если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта „Артлайф“, я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей», — добавил Шнуров.