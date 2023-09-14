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В Москве отменили концерт «Ленинграда»

Семён Гудошников
Вчера в 22:44

Концерт «Ленинграда», который должен был пройти 16 сентября в московских «Лужниках», не состоится. Об этом сообщил билетный оператор.

Причины отмены не сообщаются, говорится лишь, что они не зависят от организатора. Билеты можно сдать до 30 ноября.

В соцсетях группы и ее фронтмена Сергея Шнурова комментариев по поводу отмены тоже нет. Более того, на их страницах во «ВКонтакте» пост с анонсом московского концерта закреплен верхним сообщением на стене.

В сентябре прошлого года Шнуров говорил, что «Ленинграду» запретили выступать в Петербурге из‑за его «пикировки» с губернатором Александром Бегловым. Власти города отвечали, что никаких запросов на выступление от группы не получали.

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