Выход ремейка фильма «Мистер и миссис Смит» перенесли на 2024 год из‑за забастовок

Один из руководителей компании объяснил приостановку контракта: «Если бы вы были в стадии активного производства и были готовы работать [не в качестве сценариста], мы бы продолжили платить вам. Если у вас не было проектов или вы не хотели работать, мы прекратили сотрудничество».