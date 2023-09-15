Выход ремейка фильма «Мистер и миссис Смит» перенесли на 2024 год из‑за забастовок

Сериал «Мистер и миссис Смит», который станет ремейком одноименного фильма 2005 года, выйдет не раньше 2024 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Многосерийная картина должна была выйти на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Однако сделка соавтора проекта Дональда Гловера с Amazon была приостановлена на фоне забастовок американских гильдий сценаристов (WGA) и актеров (SAG-AFTRA).
Один из руководителей компании объяснил приостановку контракта: «Если бы вы были в стадии активного производства и были готовы работать [не в качестве сценариста], мы бы продолжили платить вам. Если у вас не было проектов или вы не хотели работать, мы прекратили сотрудничество».
Сериал «Мистер и миссис Смит» находится в разработке уже несколько лет, а релиз был запланирован на ноябрь 2023 года. О планах снять проект стало известно в 2021 году. Наряду с Гловером автором проекта была Фиби Уоллер-Бридж, она же должна была сыграть главную роль, но покинула шоу из‑за творческих разногласий.
В итоге Гловер создает ленту вместе со сценаристкой Франческой Слоун. Сам он сыграет Джона Смита, а его супругу по сериалу Джейн Смит — Майя Эрскин.
Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» 2005 года снял Даг Лайман, на счету которого также картины «Сделано в Америке» и «Грань будущего». Главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.
По сюжету первого фильма и Джон, и Джейн Смит втайне являются киллерами из конкурирующих агентств. Этот факт вскрывается, когда им поручают убить друг друга.