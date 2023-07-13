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Спин-офф «Пацанов», «Мистер и миссис Смит» с Гловером: смотрим тизеры новых проектов от Amazon

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:40

Prime Video, которым владеет Amazon, опубликовал ролик с тизерами своих новых фильмов и сериалов. Зрители смогут увидеть эти проекты до конца года.

В сентябре выйдет спин-офф «Пацанов» под названием «Gen V», в ноябре — сериал «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Маей Эрскин, в декабре — второй сезон «Джека Ричера».

Помимо них, в 2023 году выйдет второй сезон «Благих знамений» (28 июля) и «Колеса времени» (1 сентября), а также фильмы «A Million Miles Away», «The Burial», «Cassandro», «Candy Cane Lane» и «Red, White & Royal Blue».

В июне уже вышел трейлер продолжения «Благих знамений», в котором Майкл Шин, Дэвид Теннант и Джон Хэмм вернулись к своим ролям. Шесть эпизодов выйдут в один день.

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Дональд ГловерМайкл ШинДэвид ТеннантДжон Хэмм
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