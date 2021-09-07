Фиби Уоллер-Бридж отказалась от роли в ремейке «Мистера и миссис Смит»

Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж отказалась от главной роли в сериале «Мистер и миссис Смит» — ремейке успешного фильма Дага Лаймана 2005 года c Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Об этом сообщил Deadline.

Звезда сериала «Дрянь» покинула проект Amazon из‑за творческих разногласий. Теперь компании предстоит провести дополнительный кастинг. Кто мог бы занять позицию Уоллер-Бридж, пока неизвестно.

Съемки проекта планируется провести в 2022 году. В данный момент идет работа над сценарием. Шоураннером сериала выступает Франческа Слоун («Фарго», «Стартап», «Первые»). Центральную мужскую роль будет исполнять Дональд Гловер («Сообщество»).

Как и оригинал, новая версия «Мистера и миссис Смит» расскажет о супругах-шпионах, которые узнают о работе друг друга, когда им дают задание убить друг друга. Ремейк выйдет на Amazon Prime Video уже в следующем году.