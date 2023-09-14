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В Испании мужчина дотронулся до ягодиц журналистки во время эфира. Его арестовали

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

В Испании арестовали мужчину, который приставал к журналистке Изе Баладо во время прямого эфира. Об этом сообщил Би-би-си.

12 сентября Баладо работала в Мадриде, рассказывая на телеканале Cuatro о вооруженном ограблении магазина. Во время эфира неизвестный мужчина подошел к девушке и потрогал ее за ягодицы.

После этого мужчина спросил журналистку, на каком канале она работает. Возмущенная Баладо в ответ спросила, обязательно ли было прикасаться к ее попе. «Я в прямом эфире и работаю», — добавила репортер.

Незнакомец заявил, что не прикасался к Баладо, и вскоре удалился, перед этим дотронувшись еще и до головы журналистки. Разговор Баладо с ее обидчиком оказался заснят на камеру.

Полиция задержала мужчину и обвинила его в харрасменте. Медиакомпания Mediaset Espana, в которой работает Баладо, выразила девушке свою поддержку и назвала инцидент «абсолютно неприемлемой ситуацией».

Министр труда Йоланда Диаз заявила, что случившееся не должно остаться безнаказанным. Она выступила против «мачизма» и возмутилась, что «агрессоры не раскаиваются перед камерой».

Ранее в Испании обвинения в сексуальном преступлении выдвинули против экс-главы национальной футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Он на награждении чемпионок мира по футболу на радостях поцеловал игрока сборной Дженнифер Эрмосо. Та подала жалобу в прокуратуру.

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