В Испании мужчина дотронулся до ягодиц журналистки во время эфира. Его арестовали

В Испании арестовали мужчину, который приставал к журналистке Изе Баладо во время прямого эфира. Об этом сообщил Би-би-си.
12 сентября Баладо работала в Мадриде, рассказывая на телеканале Cuatro о вооруженном ограблении магазина. Во время эфира неизвестный мужчина подошел к девушке и потрогал ее за ягодицы.
После этого мужчина спросил журналистку, на каком канале она работает. Возмущенная Баладо в ответ спросила, обязательно ли было прикасаться к ее попе. «Я в прямом эфире и работаю», — добавила репортер.
Незнакомец заявил, что не прикасался к Баладо, и вскоре удалился, перед этим дотронувшись еще и до головы журналистки. Разговор Баладо с ее обидчиком оказался заснят на камеру.
Полиция задержала мужчину и обвинила его в харрасменте. Медиакомпания Mediaset Espana, в которой работает Баладо, выразила девушке свою поддержку и назвала инцидент «абсолютно неприемлемой ситуацией».
Министр труда Йоланда Диаз заявила, что случившееся не должно остаться безнаказанным. Она выступила против «мачизма» и возмутилась, что «агрессоры не раскаиваются перед камерой».