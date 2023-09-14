Тур команды КВН «Камызяки» по Казахстану отменили из‑за возмущений местных жителей

На платформе Аlash.online появилась петиция за отмену концертов группы «Камызяки» в Казахстане. В ней говорится, что Мусагалиев высмеивал казахский язык на ТНТ и вместе со своей командой «выступал в оккупированном Донецке». Под петицией набралось 17,5 тыс. голосов «за».