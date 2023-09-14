Тур команды КВН «Камызяки» по Казахстану отменили из‑за возмущений местных жителей

Концерты команды КВН «Камызяки» в Алматы и Астане в рамках тура по Казахстану были отменены. Об этом в своим соцсетях сообщили продюсерский центр Vi Project и компания Live Event, которые организовывали мероприятие.
«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива „Камызяки“, команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды „Камызяки“», — говорится в совместном заявлении Vi Project и Live Event.
Агрегаторы сняли с продажи билеты на выступления «Камызяк» 13 сентября. Концерты должны были состояться в Алматы 5 октября и в Астане 7 и 8 октября.
В начале сентября два члена команды, комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев, выступили в Донбассе и пообщались с российскими военными. Казахстанские подписчики юмористов негативно отреагировали на поездку Мусагалиева и Дорохова и пригрозили отписками и бойкотом артистов за поддержку военной операции.
На платформе Аlash.online появилась петиция за отмену концертов группы «Камызяки» в Казахстане. В ней говорится, что Мусагалиев высмеивал казахский язык на ТНТ и вместе со своей командой «выступал в оккупированном Донецке». Под петицией набралось 17,5 тыс. голосов «за».