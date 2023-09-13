В Астане убрали из продажи билеты на шоу «Камызяков», петицию за отмену подписали 15 тыс. человек

Также отменить концерт «Камызяков» призвали мэра столицы. В своем посте в фейсбуке* телеведущий Алмас Алтай напомнил, что Мусагалиев публично назвал себя русским и сказал, что нет смысла называть его этническим казахом, а его чувства к стране «не больше, чем к Белоруссии». «Не должно быть места в Астане таким людям, которые едут на Донбасс и осуждают оккупационную войну РФ как справедливую», — добавил Алтай (авторский текст сохранен. — Прим. ред.).



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