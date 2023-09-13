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В Астане убрали из продажи билеты на шоу «Камызяков», петицию за отмену подписали 15 тыс. человек

Максим Саблин
Сегодня в 15:54

В Казахстане пропали из продажи билеты на выступление команды «Камызяки», обратило внимание издание Qumash. Ранее в стране запустили петицию за отмену шоу, о том же пользователи сети попросили мэра Астаны.

Команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова должна была приехать в Алматы 5 октября, а также дать два шоу в Астане. 13 сентября билеты на концерт в обоих городах стало невозможно забронировать на крупных билетных сервисах Kino.kz и Ticketon.kz, пишет издание.

В службе поддержки последнего журналистам ответили, что «продажа билетов временно приостановлена по просьбе организаторов». В комментарии изданию «Подъем» представители Ticketon.kz уточнили, что «концерт не отменен, продажи временно закрыты», и предложили покупателям ожидать оповещения.

На 11 сентября, добавляет Qumash, в Almaty Arena были проданы почти 2800 билетов из 5000, а на одном из выступлений в Астане «почти солдаут».

Член команды «Камызяки» Роман Кулясов сказал «Подъему», что пока не в курсе ситуации, но комики готовы поехать, если концерты состоятся: «Будет концерт — поедем, не будет — не поедем. Все просто». Официальные представители команды отказались говорить о ситуации.

11 сентября на сайте Alash.online возникла петиция за отмену концертов «Камызяков», на текущий момент ее подписали больше 15 тыс. человек, и лишь 800 выступили против.

Авторка требования Ирина Торопова среди поводов для недовольства называет поездку Мусагалиева и Дорохова в Донецк, а также высмеивание казахского языка в эфире федерального канала ТНТ вместе с комиком Нурланом Сабуровым.

Торопова напомнила, что, по словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, правительство страны не намерено «признавать так называемые Луганскую и Донецкую народные республики».

«Мы, казахстанцы поддерживаем и не желаем видеть в нашей стране людей поддерживающих агрессию в отношении суверенной страны Украины. Мы мирная страна и мирный народ», — заканчивается петиция (авторский текст сохранен. — Прим. ред.).

Также отменить концерт «Камызяков» призвали мэра столицы. В своем посте в фейсбуке* телеведущий Алмас Алтай напомнил, что Мусагалиев публично назвал себя русским и сказал, что нет смысла называть его этническим казахом, а его чувства к стране «не больше, чем к Белоруссии». «Не должно быть места в Астане таким людям, которые едут на Донбасс и осуждают оккупационную войну РФ как справедливую», — добавил Алтай (авторский текст сохранен. — Прим. ред.).

*Facebook принадлежит Meta, компания признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена.

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