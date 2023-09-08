Комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев выступили в Донбассе. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Артисты поучаствовали в концерте ко Дню освобождения Донбасса на Саур-могиле. Чтобы добраться в Донбасс, комики провели в пути 15 часов.
По словам Дорохова и Мусагалиева, они пообщались с российскими военными. «Хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди», — заявил Дорохов.
Мусагалиев пожелал жителям Донбасса «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких».
Подписчики комиков по-разному отреагировали на их поездку в ДНР. Некоторые из них раскритиковали Дорохова и Мусагалиева и назвали их «продажными». Поклонники артистов из Казахстана призвали их больше не приезжать в свою страну.
«Всегда нравился своей искренностью, но, судя по всему, искренность у тебя чисто наигранная», — написал один из подписчиков Дорохову. Мусагалиев предусмотрительно закрыл комментарии к своим публикациям в соцсетях.
В августе Донбасс также посетил фронтмен группы «Звери» Роман Билык. Он выступил для военных. После этого в Госдуме призвали брать с музыканта пример.