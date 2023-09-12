Первые интимные фото Отиса в официальном трейлере финала «Полового воспитания»

На ютуб-канале Netflix наконец вышел трейлер последнего, четвертого сезона подростковой драмы «Половое воспитание». Премьера — 21 сентября.
В ролике Мейв и Отис обмениваются интимными фотографиями, и для последнего, судя по всему, это первый такой опыт. Специально для этого события он даже побрился (и тоже, кажется, впервые).
В остальном трейлер вновь показывает яркую жизнь подростков в школе Мурдейла и за ее пределами. А Netflix вновь оставляет в подписи пошлую шутку: «Готовьте салфетки, давайте закончим вместе».
Главные роли в четвертом сезоне «Полового воспитания» вновь играют Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. А вот часть актеров второстепенных ролей после предыдущего сезона покинула проект — в их числе Ракхи Такрар, Таня Рейнолдс, Патришия Аллисон и Симона Эшли.
По сюжету Отис и Эрик поступают в Кавендишский колледж, Мейв исполняет свою мечту и переезжает учиться в США, Эйми впервые остается без отношений и лучшей подруги рядом, и у нее появляется время на увлечение искусством. Тут «Афиша Daily» рассказывала, что уже известно о четвертом сезоне.