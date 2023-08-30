«Надеюсь, ты кончишь»: Netflix показал новые постеры к «Половому воспитанию»

В официальном твиттере «Полового воспитания» появились персональные постеры со всеми ключевыми персонажами сериала — от Мейв и Отиса до Эрика и Эйми. В преддверии выхода четвертого сезона создатели активно поддерживают интерес зрителей.
Выражение лица у героев такое, будто все они достигли пика в момент съемки. Впрочем, тематика сериала обязывает делать создателей такие отсылки.
Но если вам показалось, что Мейв выглядит не слишком удовлетворенно, то есть еще и общий постер — тут все как надо.
Позже создатели сериала, конечно, написали, что персонажи просто поют в хоре. Но затем добавили двусмысленную шутку: «Hope you come», которую можно перевести с английского как «Надеюсь, ты придешь» или «Надеюсь, ты кончишь». А на самом постере написано «Finish together», или «Закончим вместе».
Главные роли в четвертом сезоне «Полового воспитания» вновь играют Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. А вот часть актеров второстепенных ролей после предыдущего сезона покинула проект — в их числе Ракхи Такрар, Таня Рейнолдс, Патришия Аллисон и Симона Эшли.
По сюжету Отис и Эрик поступают в Кавендишский колледж, Мейв исполняет свою мечту и переезжает учиться в США, Эйми впервые остается без отношений и лучшей подруги рядом, и у нее появляется время на увлечение искусством.