«Надеюсь, ты кончишь»: Netflix показал новые постеры к «Половому воспитанию»

Позже создатели сериала, конечно, написали, что персонажи просто поют в хоре. Но затем добавили двусмысленную шутку: «Hope you come», которую можно перевести с английского как «Надеюсь, ты придешь» или «Надеюсь, ты кончишь». А на самом постере написано «Finish together», или «Закончим вместе».