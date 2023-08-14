Переход в колледж и новые актеры: что известно о последнем сезоне «Полового воспитания»

21 сентября состоится премьера последнего, четвертого сезона «Полового воспитания». Главные роли в продолжении вновь играют Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. А вот часть актеров второстепенных ролей после предыдущего сезона покинула проект.
Рассказываем все, что известно о продолжении сериала на данный момент, а перед этим смотрим тизер.
Что произошло в третьем сезоне «Полового воспитания»
Учащиеся средней школы узнают, что она будет продана застройщикам, поэтому им необходимо найти альтернативные варианты обучения. Адам прощает Эрика, Отис сталкивается в больнице с директрисой Хоуп, которая пытается провести очередной раунд экстракорпорального оплодотворения. Отис и Мейв признаются друг другу в чувствах и прощаются, так как девушка решает продолжить учебу в Америке.
Джин сообщает Джейкобу, что беременна от него, после чего их отношения улучшаются. Во время посещения семейного психолога они встречают Дэна, ее бывшего парня на одну ночь. Из‑за этого Джейкоб чувствует себя неуверенно и настаивает на тесте ДНК после рождения ребенка. В восьмом эпизоде Джин открывает письмо с результатами ДНК и сильно удивляется. Основываясь на ее реакции, поклонники предполагают, что Джейкоб не является отцом.
О чем расскажет четвертый сезон
Отис и Эрик поступают в Кавендишский колледж, и оказывается, что, кроме Отиса, в учебном заведении есть еще один эксперт по сексуальному просвещению. Еще он переживает из‑за открытия собственной клиники, а Эрик молится, чтобы они снова не стали неудачниками.
Однако Каведиш становится культурным шоком для всех студентов Мордейла: они считали себя прогрессивными, но этот новый колледж — совсем другой уровень. В нем ежедневно проводится йога и царит атмосфера устойчивого развития.
Вив в полном восторге, что колледж работает под руководством студентов, Адам размышляет, подходит ли ему это образование, Эйми пробует что‑то новое, сдавая экзамен по искусству, а Мейв живет своей мечтой, учась в престижном университете Уоллеса под руководством культового писателя Томаса Моллоя.
Вот что говорит Эйми Лу Вуд (Эйми Гиббс) о финальном сезоне: «Персонажи чувствуют, что находятся на совершенно новой территории, потому что так оно в буквальном смысле и есть. Они учатся в новом месте. Многие чувствуют себя не в своей тарелке. Особенно Эйми — ее лучшая подруга в Америке, у нее впервые в жизни нет парня, она учится в новой школе, где у нее нет приятелей. Так что для всех персонажей много нового, и я думаю, что это придает сериалу ощущение новизны».
Кто ушел из актерского состава
В новом сезоне не появятся Симона Эшли (Оливия), Таня Рейнолдс (Лили), Патришия Аллисон (Ола). Зрители также не увидят Ракхи Такрар, сыгравшую учительницу Эмили Сэндс. «Я не участвую в новых сериях. Я не могу сказать почему. Но я очень горжусь этим сериалом и благодарна, что была частью чего‑то столь важного», — сказала она.
Какие новые лица присоединились к сериалу
В предстоящем сезоне снялся обладатель «Эмми» за сериал «Шиттс Крик» Дэн Леви. Он играет Томаса, преподавателя героини Эммы Маки в США, в университете при Лиге плюща.
Джоди Тернер-Смит, известная по роли Анны Болейн в одноименном сериале, тоже присоединилась к актерскому составу «Полового воспитания» после личного приглашения от Шути Гатвы. «Когда он позвонил мне и предложил сняться, я сказала, что мне все равно, сколько они заплатят, я сделаю это», — подчеркнула актриса.
Еще в сериале сыграют Лиза МакГриллис («Прошлой ночью в Сохо»), Таддеа Грэм («Доктор Кто») и Мари Рейтер («Королевство»), а также новички Феликс Муфти, Энтони Лекса, Александра Джеймс, Имани Яхшуа, Белла Маклин и Реда Элазуар.
Кто работал над финалом «Полового воспитания»
Создательница сериала Лори Нанн вернулась в качестве ведущего сценариста. Вместе с ней над сценарием работали Трой Хантер, новички Кришна Иста, Анналиса Диннелла, Белла Хисом, Тару Попула, Итан Харви, а также Селина Лим. Она написала сценарий к третьему эпизоду четвертого сезона.
Режиссерское кресло заняли Доминик Леклер («Молокососы»), Мишель Сэвилл («Эллен уезжает») и Алисса МакКлелланд («Домой и в путь»). В качестве исполнительного продюсера выступает Нанн вместе с ветеранами сериала Джейми Кэмпбеллом, Беном Тейлором и Клэр Коучман.