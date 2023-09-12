Финал аниме «Атака титанов» выйдет в начале ноября

Аниме «Атака титанов» получило дату завершения франшизы. Последний эпизод выйдет 4 ноября, пишет Softonic.
Финал шоу разделили на две части — первая вышла в марте. Завершающий сериал спецэпизод тоже будет длиться около часа.
О том, что заключительная часть финала аниме-сериала «Атака титанов» выйдет осенью 2023 года, стало известно еще в марте. Об этом тогда в своих соцсетях объявила студия MAPPA. В июле появился тизер финала аниме.
«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.
Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.
«Атака титанов» дебютировала в 2013 году и получила одно из самых массовых фанатских сообществ. Как отмечает Softonic, сериалу удалось привлечь как любителей аниме, так и в целом поклонников поп-культуры. Финальный сезон шоу начал выходить в апреле 2021-го.