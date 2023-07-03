Вышел тизер финала «Атаки титанов»

«Я мчался за Эреном и Микасой… мчался к дереву на холме. Мне было так хорошо просто бежать. В тот момент мне в голову пришла мысль, что, возможно, я был рожден, чтобы гоняться с Микасой и Эреном на этом холме. Мы еще увидимся, Эрен», — произносит в ролике Армин.