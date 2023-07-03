Вышел тизер финала «Атаки титанов»

В сети появился тизер четвертой части финального сезона аниме «Атака титанов». Его премьера ожидается осенью, точная дата не называется.
«Я мчался за Эреном и Микасой… мчался к дереву на холме. Мне было так хорошо просто бежать. В тот момент мне в голову пришла мысль, что, возможно, я был рожден, чтобы гоняться с Микасой и Эреном на этом холме. Мы еще увидимся, Эрен», — произносит в ролике Армин.
«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.
Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.
Первый сезон аниме увидел свет в 2013 году, а финальный начал выходить в апреле 2021-го.