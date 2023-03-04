Финал «Атаки титанов» выйдет осенью 2023 года

Студия MAPPA объявила в своих соцсетях, что заключительная часть финала аниме-сериала «Атака титанов» выйдет осенью 2023 года.
Точная дата релиза пока неизвестна. Создатели сериала поделились также коротким тизером грядущего финала. Первая часть последнего сезона «Атаки титанов» в виде часового спецэпизода уже вышла.
«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.
Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.
Первый сезон аниме увидел свет в 2013 году, а финальный начал выходить в апреле 2021-го.