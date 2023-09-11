ФСБ проверила рестораны White Rabbit Family и выявила незаконный сбыт 8 тонн краба

Следователи ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там уточнили, что проверке подверглась сеть заведений ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF).
Заведено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Она предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Больше десяти сотрудников и директоров ресторанов допрошены. Ущерб государству правоохранители оценили в почти 50 млн рублей.
По данным следствия, московские рестораторы в сговоре с поставщиками купили краба по «заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам». Продукция не прошла необходимые ветеринарные и санитарные процедуры.
Следователи уточнили, что некоторые заведения WRF имели «сомнительных поставщиков морепродуктов, которые не прошли проверку в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Это система электронной ветеринарной сертификации, с ее помощью производители мяса, рыбы и другой продукции животного происхождения оформляют необходимые сопроводительные документы.
Владелец ресторанного холдинга Борис Зарьков подтвердил факт проверки заведений и сказал, что их руководство взаимодействует со следователями. При этом он отметил, что следственные действия не мешают ведению его бизнеса.