ФСБ проверила рестораны White Rabbit Family и выявила незаконный сбыт 8 тонн краба

В 2021 году три ресторана WRF — White Rabbit, Selfie и «Сахалин» — получили по одной звезде ресторанного гида Michelin. В следующем году началась военная операция на Украине, и Michelin закрыл все российские проекты, из‑за чего московские заведения не смогли подтвердить свой статус.