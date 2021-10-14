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Michelin выручил звезды московским ресторанам. Их получили девять заведений

Семён Гудошников
Сегодня в 20:33

В «Зарядье» прошла церемония присуждения московским ресторанам звезд гида Michelin. Ее текстовую трансляцию вели телеграм-канал «Сысоев FM» и The Village.

Семь московских ресторанов получили одну мишленовскую звезду: Selfie (Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и Savva (Андрей Шмаков).

Две звезды присудили двум заведениям: Artest (Артем Стафьев и Аркадий Новиков), а также Twins Garden (Иван и Сергей Березуцкие). Три звезды ни один московский ресторан не получил.

Michelin отметил и 15 бюджетных заведений со средним чеком до 2000 рублей: Björn, Cevicheria, Delicatessen, Eva, «Erwin. Рекамореокеан», Flør, «Жеральдин», Hibiki, «Казбек», Lucky Izakaya Bar, «Рыбторг», Tilda Food & Bar, «Уголек», Vani и Uilliam’s.

Зелеными звездочками наградили трех шеф-поваров, которые отдают приоритет локальным и сезонным продуктам: Екатерину Алехину из Biologie, братьев Березуцких из Twins Garden и Никиту Подерягина из Björn.

А еще были спецнаграды: лучшим молодым шеф-поваром был признан Никита Подерягин (Björn), награду за лучший сервис получил Виталий Филонов (Twins Garden).

45 заведений звездочек не получили, но в гид попадут все равно. Среди них 15 Kitchen + Bar, «Аист», AQ Kitchen, Alice, Artest, Assunta madre, «Большой», Buro TSUM, «Пушкин», «ЦДЛ», Grace Bistro, «Dr. Живаго», Hedonist, «Л.Е.С.», Hands, Margarita Bistro, Møs, La marée, Mushrooms, «Натахтари», «Северяне», Ovo, Parisienne, Peshi, Pinch, «Pavilion Пруд Патрики», «Семифреддо», Tehnikum, Uhvat, «Волна», Wine & Crab, Wine Religion, Regent, «Дарбази» и «Чемодан».

Справочник Michelin выпускается с 1900 года, и Россия станет 33-й страной, где он начнет выходить. Всего в гид по Москве войдут 69 заведений.

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