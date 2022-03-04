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Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке проектов в России

Денис Ламехов
Сегодня в 14:47

Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке проектов в России из‑за «военной операции» России на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Michelin добавили: «В этом контексте мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора [ресторанов] в Москве. <…> Кроме того, также приостановлены публикации, касающиеся ресторанов московской подборки, в наших социальных сетях, на нашем сайте и в нашем приложении».

«Эти решения никоим образом не ставят под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года», — отмечает гид.

В 2021-м Michelin вручил звезды девяти московским ресторанам. Семь из них получили одну звезду: Selfie (Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и Savva (Андрей Шмаков).

Две звезды присудили двум заведениям: Artest (Артем Естафьев и Аркадий Новиков), а также Twins Garden (Иван и Сергей Березуцкие). Всего в путеводителе были отмечены 69 ресторанов.

В ноябре минувшего года Комитет по развитию туризма Петербурга сообщил, что власти города обсуждали с Michelin маркетинговую кампанию. В индустрии ждали прихода гида в город в 2022–2023 годах.

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