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Фильмы-участники Венецианского кинофестиваля выйдут в российский прокат

Семён Гудошников
Сегодня в 21:50

Capella Film выпустит в России несколько фильмов из программы Венецианского кинофестиваля. Об этом говорится в телеграм-канале кинодистрибьютора.

В прокат выйдут картины «Присцилла» Софии Копполы, получившая Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Кейли Спэни), «Память» Мишеля Франко, удостоенная Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Сарсгаард), а также «Предчувствие» Бертрана Бонелло.

Даты выхода фильмов в прокат не уточняются.

Лауреатов 80-го Венецианского кинофестиваля объявили 9 сентября. «Золотого льва» получила лента «Бедные-несчастные» Иоргоса Лантимоса, «Серебренного льва» (Гран-при жюри) — «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути, «Серебряного льва» за лучшую режиссуру — «Я — капитан» Маттео Гарроне.

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Итоги Венецианского кинофестиваля 2023 года — и где смотреть все эти фильмы
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