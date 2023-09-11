Фильмы-участники Венецианского кинофестиваля выйдут в российский прокат

Capella Film выпустит в России несколько фильмов из программы Венецианского кинофестиваля. Об этом говорится в телеграм-канале кинодистрибьютора.
В прокат выйдут картины «Присцилла» Софии Копполы, получившая Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Кейли Спэни), «Память» Мишеля Франко, удостоенная Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Сарсгаард), а также «Предчувствие» Бертрана Бонелло.
Даты выхода фильмов в прокат не уточняются.
Лауреатов 80-го Венецианского кинофестиваля объявили 9 сентября. «Золотого льва» получила лента «Бедные-несчастные» Иоргоса Лантимоса, «Серебренного льва» (Гран-при жюри) — «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути, «Серебряного льва» за лучшую режиссуру — «Я — капитан» Маттео Гарроне.