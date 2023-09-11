Президент Бразилии отказался от обещания, что Путина не арестуют, если он приедет в страну

Накануне президент Бразилии уверял, что Путин может свободно приехать в страну, и его не арестуют, несмотря на ордер МУС. «Уверен, что Путин может спокойно приехать в Бразилию. Пока я являюсь президентом Бразилии, его не арестуют. Никого в Бразилии не арестуют без разрешения властей», — говорил тогда да Силва.