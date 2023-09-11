Президент Бразилии отказался от обещания, что Путина не арестуют, если он приедет в страну

Президент Бразилии Лула да Силва отказался от заверений, что Владимира Путина не арестуют в случае его визита в страну. Об этом сообщает Bloomberg.
«Если Путин решит поехать в Бразилию, то это суды будут решать, будет ли он арестован, а не я», — заявил бразильский президент на пресс-конференции в Нью-Дели.
Он также уточнил, что собирается изучить вопрос членства Бразилии в МУС. В частности, он хочет узнать, почему его страна ратифицировала Римский статут, а США, Россия и Индия — нет.
«Посмотрим, что произойдет до ноября 2024 года, когда состоится саммит G20 в Бразилии. Надеюсь, к тому времени военные действия [на Украине] закончатся, и все вернется в норму», — сказал Лула да Силва.
Накануне президент Бразилии уверял, что Путин может свободно приехать в страну, и его не арестуют, несмотря на ордер МУС. «Уверен, что Путин может спокойно приехать в Бразилию. Пока я являюсь президентом Бразилии, его не арестуют. Никого в Бразилии не арестуют без разрешения властей», — говорил тогда да Силва.
МУС выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.