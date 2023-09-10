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Президент Бразилии пообещал, что Путина не арестуют, если он приедет в страну

Семён Гудошников
Сегодня в 19:44

Владимир Путин может спокойно приехать на саммит G20, который пройдет в следующем году в Рио-де-Жанйеро, и его не арестуют. Об этом в интервью телеканалу Firstpost рассказал президент Бразилии Лула Да Силва.

«Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию. После этого, я надеюсь, все участники приедут на саммит G20 в Бразилию и почувствуют атмосферу мира, увидят, что нам нравится оказывать гостям теплый прием», — цитирует его слова «Коммерсант».

Журналистка уточнила, не помешает ли Путину приехать Римский статут, который подписала Бразилия и который обязывает передавать Международному уголовному суду (МУС) подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест.

«Уверен, что Путин может спокойно приехать в Бразилию. Пока я являюсь президентом Бразилии, его не арестуют. Никого в Бразилии не арестуют без разрешения властей», — сказал Да Силва, отметив, что этот вопрос следует рассматривать с позиции защиты государственного суверенитета Бразилии.

МУС выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.

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