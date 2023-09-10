Президент Бразилии пообещал, что Путина не арестуют, если он приедет в страну

«Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию. После этого, я надеюсь, все участники приедут на саммит G20 в Бразилию и почувствуют атмосферу мира, увидят, что нам нравится оказывать гостям теплый прием», — цитирует его слова «Коммерсант».