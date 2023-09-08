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Эштон Катчер и Мила Кунис выступили в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за изнасилования

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:42

Голливудские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис вошли в число 50 людей, которые выступили с письмами в защиту актера Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования. Об этом сообщил Independent.

Катчер и Кунис снимались вместе с Мастерсоном в сериале «Шоу 70-х». Они просили суд о снисхождении к коллеге, называя его «исключительным человеком» и «образцом для подражания».

Катчер указал в письме, что Мастерсон — «человек, который всегда оказывается рядом, когда вы в нем нуждаетесь». Он призвал суд принять во внимание его высокое мнение об актере.

«Я не верю, что он постоянно наносит вред обществу, и то, что его дочь воспитывается без отца, само по себе можно считать побочной несправедливостью», — написал Катчер.

Кунис же охарактеризовала Мастерсона как «удивительного друга, доверенное лицо и, прежде всего, выдающегося старшего брата». «Теплота, юмор и позитивный взгляд на жизнь Дэнни Мастерсона стали движущей силой в формировании моего характера», — призналась актриса.

Кунис поручилась за «огромное положительное влияние» Мастерсона на окружающих его людей. Она отметила стремление актера вести жизнь, свободную от наркотиков, и искреннюю заботу, которую он проявляет по отношению к другим.

Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам заключения за изнасилование двух женщин, которые он совершил 20 лет назад. Жертвы актера заявили на суде, что он опоих их и жестоко надругался над ними, воспользовавшись их бессознательным состоянием.

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