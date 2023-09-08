Эштон Катчер и Мила Кунис выступили в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за изнасилования

Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам заключения за изнасилование двух женщин, которые он совершил 20 лет назад. Жертвы актера заявили на суде, что он опоих их и жестоко надругался над ними, воспользовавшись их бессознательным состоянием.