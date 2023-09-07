Актера Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

Американского актера Дэнни Мастерсона, известного по сериалам «Ранчо» и «Шоу 70-х», приговорили к 30 годам заключения за изнасилование двух женщин, которые он совершил два десятилетия назад. Об этом сообщил The Guardian.
Приговор 47-летнему артисту вынес Верховный суд Лос-Анджелеса в лице судьи Шарлин Ф. Ольмедо. Она признала Мастерсона виновным, выслушав заявления его жертв о пережитых ими травмирующих событиях.
По словам издания, Мастерсон наблюдал за женщинами в суде без видимой реакции. Он находился под стражей с мая 2023 года. По мнению одной из жертв, актер «не выказал ни капли раскаяния».
«Когда ты изнасиловал меня, ты обокрал меня. Вот что такое изнасилование — это похищение духа. Ты жалкий, психически больной и совершенно жестокий», — заявила на суде другая пострадавшая женщина.
Обе женщины заявили в суде, что Мастерсон в 2003 году опоил их, а затем, воспользовавшись их опьянением и бессознательным состоянием, жестоко изнасиловал. По словам пострадавших, они приняли наркотики вследствие действий актера, однако никаких доказательств этому предоставлено не было.
Прокуроры утверждали, что Мастерсон использовал свое положение в Церкви Саентологии, членом которой он был, во время своих преступлений. Жертвы насилия также входили в эту церковь. Женщины заявили на суде, что представители церкви велели им не обращаться в правоохранительные органы.
Первый суд над Мастерсоном проходил в декабре 2022 года. Тогда жюри присяжных не смогло вынести вердикт, и суд назначил еще одно слушание по делу актеру. В мае после семи дней обсуждений присяжные признали Мастерсона виновным.
Защита надеялась добиться для артиста приговора в 15 лет за оба преступления. Однако суд решил, что Мастерсон должен отбыть по 15 лет за каждое из изнасилований.