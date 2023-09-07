Актера Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

Прокуроры утверждали, что Мастерсон использовал свое положение в Церкви Саентологии, членом которой он был, во время своих преступлений. Жертвы насилия также входили в эту церковь. Женщины заявили на суде, что представители церкви велели им не обращаться в правоохранительные органы.