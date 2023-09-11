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Во всех субъектах, где проходили выборы, победили действующие врио и главы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

Губернаторы и врио выиграли во всех субъектах РФ, где проходили выборы руководителей, обратила внимание газета «Ведомости». Большинство из них выдвигалось от «Единой России».

Только в Хакасии и Орловской области победу одержали представители КПРФ — действующие главы Валентин Коновалов (63,14%) и Андрей Клычков (82,09%). Согласно официальным данным, остальные набрали не менее 70%.

Во время кампании в субъектах консультации ответственных за политику местных чиновников поставили «на паузу», но некоторые разъяснения по идеологии для них все же давали, рассказали источники газете. Им рекомендовали делать упор на будущее, чтобы у людей складывалось впечатление о перспективах страны.

Один из собеседников «Ведомостей» поделился, что идет обсуждение о создании на местах контент-центров, которые будут заниматься продюсированием позитивной повестки в рамках кампании. Следующая в 2024 году будет уже президентской.

На выборах мэра Москвы одержал победу Сергей Собянин, набравший 76,39%. Он занимает эту должность с 2010 года. Следующим по числу набранных процентов стал Леонид Зюганов от КПРФ.

Накануне в Якутии предварительные результаты голосования появились за 20 минут до закрытия участков. В ЦИК объяснили это ошибкой сисадмина, который раньше времени нажал кнопку «разместить», и заверили, что данные никак не исказились.

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