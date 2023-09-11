Во всех субъектах, где проходили выборы, победили действующие врио и главы

Во время кампании в субъектах консультации ответственных за политику местных чиновников поставили «на паузу», но некоторые разъяснения по идеологии для них все же давали, рассказали источники газете. Им рекомендовали делать упор на будущее, чтобы у людей складывалось впечатление о перспективах страны.