Итоги голосования в Якутии появились до закрытия участков. ЦИК объяснила это ошибкой сисадмина

ЦИК опубликовал данные о голосовании в Республике Саха преждевременно. РИА «Новости» сообщило, что действующий глава республики Айсен Николаев лидирует на выборах с 58,29%. Телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК!» заметил, что новость появилась за 23 минуты до закрытия участков: в 13:37 по московскому времени и в 19.37 по местному.