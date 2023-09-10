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Итоги голосования в Якутии появились до закрытия участков. ЦИК объяснила это ошибкой сисадмина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

ЦИК опубликовал данные о голосовании в Республике Саха преждевременно. РИА «Новости» сообщило, что действующий глава республики Айсен Николаев лидирует на выборах с 58,29%. Телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК!» заметил, что новость появилась за 23 минуты до закрытия участков: в 13:37 по московскому времени и в 19.37 по местному.

В ЦИК сообщили РБК, что преждевременная публикация предварительных результатов случилась из‑за ошибки системного администратора, который нажал кнопку «разместить» — и данные отобразились на электронном табло. «Искажений данных при этом допущено не было», — заверили там.

Николаев выдвинулся от «Единой России». В выборах в республике также участвуют кандидат от партии КПРФ Виктор Губарев, Гаврил Парахин от ЛДПР и Игорь Борисов от «Коммунистов России».

Накануне в Геленджике наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат, одному из них там также должны дать мобилизационное предписание. Комиссариат раздачу отрицает и говорит, что мероприятий не ведет, но местные чиновники никакой ошибки не увидели.

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