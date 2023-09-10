В Госдуме обсудят стандарт шаурмы

Депутаты Госдумы в начале осенней сессии проведут круглый стол по безопасному питанию, на котором в том числе обсудят стандарт шаурмы. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков из партии «Новые люди».
В обсуждении примут участие представители Роспотребнадзора, Минздрава и профильные эксперты. «Дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле жизнь», — сказал Даванков.
В июле и в августе депутат обращался в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы. Он также предлагал ведомству разработать рекомендации по приготовлению этого блюда, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам Даванкова, на запрос ему отправили рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы» с сайта «Здоровое-питание.РФ».
За последние два месяца участились случаи отравления шаурмой. В конце августа от отравления этим блюдом пострадали 53 посетителя придорожного кафе «Бистро-24». В ночь на 7 сентября в городе Льгове Курской области шаурмой отравились 22 человека, одна девушка погибла от инфекционно-токсического шока.