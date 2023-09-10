В Госдуме обсудят стандарт шаурмы

В июле и в августе депутат обращался в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы. Он также предлагал ведомству разработать рекомендации по приготовлению этого блюда, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам Даванкова, на запрос ему отправили рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы» с сайта «Здоровое-питание.РФ».