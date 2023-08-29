Реклама
Новости

Число отравившихся шаурмой в московском кафе увеличилось до 53 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:26

Число отравившихся шаурмой в кафе «Бистро-24» в Москве увеличилось до 53 человек. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших оказались двое детей девяти и тринадцати лет. 42 пострадавших госпитализировали в инфекционные стационары. У 20 человек выявили сальмонеллез.

В кафе изъяли 180 кг продукции, на которой не было указаны данные о маркировке, производителе, датах изготовления и сроках годности. Двух сотрудников «Бистро-24» отстранили от работы, а помещение заведения опечатали.

В ходе расследования установили поставщика тушек цыплят бройлеров для кафе, им оказался предприниматель, работающий в Центре оптово-розничной торговли «Бухта». У него изъяли продукцию общим весов 598 кг, хранившуюся без документов.

«Информация о проводимом эпидемиологическом расследовании направлена в Прокуратуру города Москвы. Эпидемиологическое расследования продолжается», — добавили в Роспотребнадзора.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту отравления шаурмой и курицей гриль по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо тюремного заключения сроком до шести лет.

расскажите друзьям
теги
РоспотребнадзорСледственный комитет
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»