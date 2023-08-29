Число отравившихся шаурмой в московском кафе увеличилось до 53 человек

Число отравившихся шаурмой в кафе «Бистро-24» в Москве увеличилось до 53 человек. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
Среди пострадавших оказались двое детей девяти и тринадцати лет. 42 пострадавших госпитализировали в инфекционные стационары. У 20 человек выявили сальмонеллез.
В кафе изъяли 180 кг продукции, на которой не было указаны данные о маркировке, производителе, датах изготовления и сроках годности. Двух сотрудников «Бистро-24» отстранили от работы, а помещение заведения опечатали.
В ходе расследования установили поставщика тушек цыплят бройлеров для кафе, им оказался предприниматель, работающий в Центре оптово-розничной торговли «Бухта». У него изъяли продукцию общим весов 598 кг, хранившуюся без документов.
«Информация о проводимом эпидемиологическом расследовании направлена в Прокуратуру города Москвы. Эпидемиологическое расследования продолжается», — добавили в Роспотребнадзора.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту отравления шаурмой и курицей гриль по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо тюремного заключения сроком до шести лет.