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Лиз Трасс, занимавшая пост премьера-министра Великобритании 49 дней, напишет книгу об этом периоде

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:45

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс напишет книгу, в которой «поделится уроками» своего 49-дневного пребывания на посту главы правительства. Об этом сообщает The Guardian.

Газета пишет, что причину своей отставки Трасс объясняет отсутствием «поддержки консервативных идей» и слишком большой поддержкой «глобальных левых», которые и стали виновниками «схода с рельс» ее премьерства. Политик хочет увидеть «возрождение консервативного движения», но на деле признает, что «часто была единственным консерватором в комнате», и видит угрозы, исходящие от «модных идей, пропагандируемых глобальными левыми».

Книга, которая носит название «Десять лет, чтобы спасти Запад», должна выйти весной, передает Mail Online.

Трасс в своей книге вспомнит, как встречалась с королевой Великобритании Елизаветой II незадолго до ее смерти и общалась с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Трасс стала новым премьером Британии 5 сентября, а подала в отставку уже 20 октября. Вторым человеком с самым непродолжительным сроком премьерства был Джордж Каннинг, который прослужил 119 дней до своей смерти в 1827 году.

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