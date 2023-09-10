Лиз Трасс, занимавшая пост премьера-министра Великобритании 49 дней, напишет книгу об этом периоде

Газета пишет, что причину своей отставки Трасс объясняет отсутствием «поддержки консервативных идей» и слишком большой поддержкой «глобальных левых», которые и стали виновниками «схода с рельс» ее премьерства. Политик хочет увидеть «возрождение консервативного движения», но на деле признает, что «часто была единственным консерватором в комнате», и видит угрозы, исходящие от «модных идей, пропагандируемых глобальными левыми».