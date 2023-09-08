Власти США нашли 63 ошибки прошлого запуска SpaceX. Тогда ракета взорвалась почти сразу после взлета

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило «множество проблем» во время запуска ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX и запретило совершать новые попытки, пока они не будут исправлены. Об этом пишет Tech Crunch.
Накануне компания Илона Маска заявила, что собрала новую Starship и готова ее запускать, осталось лишь дождаться выводов FAA. В общей сложности управление предложило 63 «корректирующий действия», которые SpaceX должна предпринять перед каким‑либо дальнейшим запуском.
По мнению FAA, сейчас запуски SpaceX представляют угрозу общественной безопасности. Полный отчет о расследовании управление не опубликовало, поэтому неизвестно, о каких именно корректировках идет речь.
Перед новым стартом компании придется подать заявку на специальную лицензию, чтобы космические испытания соответствовали всем требованиям. После ее одобрения можно совершать новый запуск.
Первый (и на данный момент последний) пуск Starship прошел в апреле этого года. Ракета успешно стартовала и так же стремительно взорвалась — буквально через три минуты после старта. Первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время самоуничтожилась.
Илон Маск заявил, что SpaceX просто не успела установить под пусковой площадкой большую стальную плиту для системы водного охлаждения. Тогда же он пообещал запустить новую Starship через два месяца, а в мае перенес старт еще на два месяца.