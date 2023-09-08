Власти США нашли 63 ошибки прошлого запуска SpaceX. Тогда ракета взорвалась почти сразу после взлета

Первый (и на данный момент последний) пуск Starship прошел в апреле этого года. Ракета успешно стартовала и так же стремительно взорвалась — буквально через три минуты после старта. Первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время самоуничтожилась.