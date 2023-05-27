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Starship будет готов к еще одному запуску через два месяца, сказал Илон Маск

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:46

Самая большая ракета-носитель Starship сможет снова взлететь примерно через два месяца, сообщил в твиттере основатель SpaceX Илон Маск. Перед этим нужно привезти в порядок стартовую площадку и запустить испытательные ракеты.

Накануне SpaceX выпустила двухминутный ролик о запуске Starship, который произошел чуть больше месяца назад.

Первый тестовый запуск Starship произошел 20 апреля. Корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Однако через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.

Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза.

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