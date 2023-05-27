Starship будет готов к еще одному запуску через два месяца, сказал Илон Маск

Первый тестовый запуск Starship произошел 20 апреля. Корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Однако через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.