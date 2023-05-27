Starship будет готов к еще одному запуску через два месяца, сказал Илон Маск

Накануне SpaceX выпустила двухминутный ролик о запуске Starship, который произошел чуть больше месяца назад.
Первый тестовый запуск Starship произошел 20 апреля. Корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Однако через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.
Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза.